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Путин уволил дюжину генералов

Опубликовано : 04 ноябрь 2019 г. 23:42 | Просмотров: 536 | Категория: Мир

Среди уволенных 11-ти генералов следователь по особо важным делам Следственного комитета России Александр Мельников, ранее арестованный за мошенничество, а также глава четвертого Следственного управления СКР Руслан Ибиев, известный по делу ЮКОСа.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС. Как сообщает РБК, соответствующий документ опубликован на сайте интернет-портала правовой информации.

В частности, уволены начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов, заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС генерал-майор внутренней службы Владимир Дежкин, начальник Главного управления МЧС по Республике Крым генерал-майор Александр Еремеев, руководитель четвертого следственного управления Главного управления СКР Руслан Ибиев, начальник Главного управления МЧС по Кировской области Михаил Лихачев, директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко, главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Ефрем Романов и министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Игорь Трифонов.

Среди отправленных в отставку также первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александр Мельников. В сентябре Мельников был арестован по обвинению в мошенничестве на 100 млн руб. в обмен на непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности.


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