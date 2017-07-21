В Румынии утверждено новое правительство ...

Новое правительство Румынии во главе с Людовиком Орбаном было утверждено в понедельник на совместном заседании обеих палат Парламента голосами 240 депутатов при необходимых 233 голосах.

Правительство Орбана заменило возглавляемое Виорикой Дэнчилэ правительство Социал-демократической партии, которое действовало с 17 января 2018 года до 10 октября этого года.

Во вторник с утра пройдут процедуры передачи власти в МИДе, МВД и министерстве обороны. Кроме того, будут приняты решения о слиянии ряда министерств.

На совместном заседании Сената и Палаты представителей участвовали 240 депутатов. Именно они и проголосовали за утверждение правительства главы Национально-либеральной партии Людовика Орбана.

Правительство было приведено к присяге вечером того же дня. "Скажу вам честно, мне страшно от того, что могут найти новые министры в своих министерствах", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис после процедуры присяги правительства.

"Мы стали свидетелями почти чуда: семь политических партий и парламентских групп смогли объединиться и поставить точку правлению, которое на самом деле принесло зло Румынии. Вторым чудом является утверждение этого правительства", - заявил новый премьер-министр Румынии Людовик Орбан в условиях, когда его партия имеет лишь 20 % голосов.

Орбан заверил Йоханниса в поддержке. "В нас Вы увидите партнеров во всех Ваших стремлениях по усилению позиции Румынии на международной арене, по всем направлениям в рамках стратегического партнерства с США и в рамках НАТО. Мы открыты к постоянному диалогу. Можете на нас надеяться", - добавил Орбан, обращаясь к президенту Румынии.

В состав нового правительства Румынии вошли:

Премьер-министр - Людовик Орбан;

Вице-премьер - Рэлука Цуркан;

Министр иностранных дел - Богдан Ауреску;

Министр внутренних дел - Марчел Вела;

Министерство национальной обороны - Николае Чука;

Министр финансов - Флорин Кыцу;

Министр экономики - Вирджил Попеску;

Министерство развития - Ион Штефан;

Министр юстиции - Кэтэлин Предою;

Министр сельского хозяйства - Адриан Орош;

Министр труда - Виолета Александру;

Министр окружающей среды - Костел Алексе;

Министр образования - Моника Анисие;

Министр по европейским фондам - Иоан Марсел Болош

Министр молодежи и спорта - Ионуц Строе;

Министр транспорта - Лучиан Боде;

Министр культуры - Богдан Георгиу;

Министр здравоохранения Виктор Костаке.