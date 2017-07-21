Нэстасе пока подменит Чебана на посту мэра ...

До утверждения мандата Иона Чебана генеральным примаром Кишинёва остаётся Андрей Нэстасе, чей мандат был утверждён Апелляционной палатой за две недели до местных выборов.

Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.

“Во всех населенных пунктах функции выполняются избранными мэрами, вплоть до утверждения мандатов судом. Андрей Нэстасе, мэр при исполнении служебных обязанностей, выполняет решение суда, которое утвердило его в соответствующих правах”, - цитирует председателя ЦИК Unimedia.

Временно исполняющий обязанности примара Адриан Талмач сообщил, что его полномочия истекли 4 ноября.

Напомним, 8 октября Апелляционная палата Кишинева отменила решение Кишиневского суда о непризнании результатов выборов в 2018 году и утвердила мандат генерального примара столицы Андрея Нэстасе. Это произошло спустя 1 год, четыре месяца и 12 дней после выборов примара, на которых Нэстасе одержал победу.