Нэстасе отказался от коалиции с социалистами в Кишиневском совете ...

Лидер партии “Платформа Достоинство и Правда” Андрей Нэстасе, проигравший выборы мэра социалисту Иону Чебану, заявил, что не пойдёт на коалицию, как этого хочет его бывший оппонент.

“Нам не нужны коалиции и политические альянсы на местном уровне ради должностей. Мы будем поддерживать все хорошие проекты для жителей столицы, и для этого нам не нужны политические коалиции”, - заявил Нэстасе в ходе брифинга. Риторику своего партийного босса поддержал и вице-председатель Александр Слусарь, заявив, что на шантажировать акумовцев бесполезно.

“Если кто-то думает, что может указать пальцем на то, что нам нужно реформировать, это совершенно неправильно, нас невозможно шантажировать, мы не принимаем угроз. Шантаж не проходит. Мы остаемся такими, какими были. Мы сделаем структурные изменения внутри партии, но мы не откажемся от наших принципов”, - подчеркнул политик.

Напомним, перед вторым туром местных выборов кандидат на пост мэра Кишинёва от ПСРМ Ион Чебан заявил о готовности создать коалицию с блоком ACUM в муниципальном совете. Свое предложение он повторил и после объявления результатов.

По итогам выборов Партия социалистов получила в мунсовете 22 мандата, блок ACUM – 19. Ион Чебан одержал победу на выборах мэра, заручившись поддержкой 52,39% избирателей, пришедших на голосование, Андрей Нэстасе получил 47,61%.