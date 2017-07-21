Фейсбук сменит логотип и разместит его на всех своих площадках ...

Отныне на платформах будет красоваться написанное специальным шрифтом слово Facebook заглавными буквами вместо маленькой f. Оранжево-красно-фиолетвый - для "Инстаграма", синий для "Фейсбука", зеленый - для WhatsApp, передает ВВС. Такой ребрендинг было решено сделать для того, чтобы компанию не путали с соцсетью, а также напомнить, что Facebook владеет Instagram, WhatsApp и другими платформами, такими как Facebook Messenger, Oculus, Workplace, Portal и Calibra.

“Сегодня мы обновляем бренд компании, чтобы лучше прояснить информацию о продуктах, которые делает Facebook. Мы вводим новый логотип компании и проводим различие между компанией Facebook и приложением Facebook, которое сохранит свой собственный бренд”, - говорится в сообщении директора компании по маркетингу Антонио Лючио.