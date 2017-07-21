Додон обсудил со своей фракцией в парламенте планируемые отставки в правительстве ...

Во вторник состоялось заседание контролируемой Игорем Додоном парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова, на которой Додон обсудил с депутатами ряд проблем, включая планируемые отставки в правительстве.

Как сообщается в пресс-релизе ПСРМ, "были обсуждены вопросы консолидации нынешнего парламентского большинства и повышения эффективности руководства страной".

В сообщении уточняется, что Додон "выразил обеспокоенность по поводу неэффективности действующего правительства и все более негативного восприятия гражданами его деятельности". В этой связи "Игорь Додон хотел узнать мнение фракции ПСРМ по этому вопросу, чтобы вместе определить наилучшие меры по упорядочению деятельности правительства".

"Особое беспокойство, отмеченное в ходе обсуждения, связано с серьезными недостатками в решении экономических и социальных вопросов, с полным отсутствием видения и действий по решению проблем граждан, а также с драматичной ситуацией в сфере безопасности граждан, которые ежедневно сталкиваются со случаями угрозы жизни людей. Вплоть до сегодняшнего дня ответственные учреждения проявили свою неспособность справиться с ситуацией, им не удалось выработать конкретные решения и меры по защите граждан. В связи с этим была достигнута договоренность о том, что следует проводить обсуждения с правительством и должностными лицами из отраслевых министерств, включая парламентские слушания, дискуссии с партнерами по коалиции, с тем, чтобы найти наилучшие способы упорядочения деятельности правительства", - отмечается в сообщении партии Додона.

Особо отмечается, что указанные "обсуждения" будут включать "предложения по отставкам ряда министров, которые плохо управляют подведомственными им направлениями".

Премьер-министр Майя Санду пока никак не прокомментировала уже официально объявленное намерение своих партнеров по коалиции отправить в отставку ряд министров кабинета Майи Санду.