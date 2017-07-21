В Сербии шумно и весело прошел... фестиваль гробовщиков ...

Со всего региона на мероприятие съезжаются бизнесмены, оказывающие услуги в области ритуальных услуг. На фестиваль они привозят лучшее, чем могут похвастаться перед коллегами: гробы, катафалки, аксессуары для похорон. По традиции “слёт гробовщиков” проводится в городе Пожаревац – на родине известного в этой области бизнесмена Радишы Михайловича по кличке Дрында. В этом году предприниматель решил оставить бизнес и уйти на пенсию, передает ВВС.

Судя по фотографиям корреспондента издания, зал был оформлен, как ни странно, в ослепительно белых тонах, на празднике звучала духовая музыка, гости веселились, плясали и фотографировались на фоне огромного торта в виде гроба с вбитым в него “осиновым колом”. Сообщается, что на юбилейный фестиваль съехались порядка 250 представителей сферы ритуальных услуг.