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В России возвращают систему вытрезвителей

Опубликовано : 05 ноябрь 2019 г. 16:27 | Просмотров: 187 | Категория: Мир

Вытрезвители были упразднены в РФ в 2011 году. Спустя восемь лет депутаты решили, что систему пора возвращать.

Государственная дума приняла во вторник в первом чтении два соответствующих законопроекта.  В документе предусматривается возможность создания таких учреждений на основании государственно-частного партнерства. Доставлять людей в вытрезвители будут полицейские на основании письменного заявления, если есть риск, что пьяный гражданин представляет опасность для окружающих или может нанести вред чужому имуществу.

Законопроекты разработаны совместно членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. Разработчики проектов законов считают, что возвращение системы вытрезвителей необходимо для оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном опьянении, и позволит разгрузить медучреждения, куда сейчас доставляют пьяных, хотя они могут в медпомощи и не нуждаться, передает Интерфакс. Отмечается также, то в 20 субъектах РФ, где система вытрезвителей уже восстановлена, уровень “пьяной” преступности снизилась в среднем на 16,2%.


Метки к статье: Россия, вытрезвители, законопроект, первое чтение, преступность

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