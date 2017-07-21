В России возвращают систему вытрезвителей ...

Вытрезвители были упразднены в РФ в 2011 году. Спустя восемь лет депутаты решили, что систему пора возвращать.

Государственная дума приняла во вторник в первом чтении два соответствующих законопроекта. В документе предусматривается возможность создания таких учреждений на основании государственно-частного партнерства. Доставлять людей в вытрезвители будут полицейские на основании письменного заявления, если есть риск, что пьяный гражданин представляет опасность для окружающих или может нанести вред чужому имуществу.

Законопроекты разработаны совместно членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. Разработчики проектов законов считают, что возвращение системы вытрезвителей необходимо для оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном опьянении, и позволит разгрузить медучреждения, куда сейчас доставляют пьяных, хотя они могут в медпомощи и не нуждаться, передает Интерфакс. Отмечается также, то в 20 субъектах РФ, где система вытрезвителей уже восстановлена, уровень “пьяной” преступности снизилась в среднем на 16,2%.