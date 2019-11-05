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В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

Опубликовано : 05 ноябрь 2019 г. 21:06 | Просмотров: 551 | Категория: Люди

Такое решение приняли не молдавские законодатели, а Молодежный парламент, проведший свою работу в зале пленарных заседаний молдавского парламента.

Как сообщает "Инфотаг", одобренная голосами 29 из 51 депутатов молодежного парламента инициатива принадлежит фракции Социал-демократической партии.

Решение не имеет какой-либо юридической силы, поскольку является лишь симуляцией законодательной деятельности.

Законопроект подразумевает легализацию употребления каннабиса, разрешает ношение до пяти граммов вещества, а также наличие двух кустов конопли. Кроме того, гражданин может приобрести каннабис только при наличии справки от врача-психиатра. Все это направлено на борьбу с теневым рынком наркотиков, который трудно контролировать.

Авторы инициативы считают, что действующие законы Молдовы не содержат эффективные меры по борьбе с незаконным оборотом и употреблением легких наркотиков. Количество человек, зарегистрированных в наркологических диспансерах, выросло на 10% в сравнении с 2018 г.

Молодежный парламент третьего созыва состоит из трех фракций: Социал-демократической партии, Либеральной партии и Христианско-демократической партии. Молодые депутаты работали в четырех комиссиях: по образованию, социальной защите, экономическому развитию и охране окружающей среды.

Молодежный парламент организован ассоциацией Invento при финансовой поддержке министерства иностранных дел Германии, фонда Hanns Seidel в партнерстве с парламентом РМ и юридическим факультетом Государственного университета Молдовы. В заседании принял участие 51 депутат в возрасте от 16 до 28 лет из 19 регионов страны, включая Гагаузию и Приднестровье.


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