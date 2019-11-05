Стивен Сигал подключился к рекламе туризма в аннексированном Крыму
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Американский актер Стивен Сигал получил сертификат амбассадора глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".
Сертификат был вручен Сигалу автором и руководителем проекта Христофором Константиниди в рамках рабочей встречи, которая прошла в московской штаб-квартире Русского географического общества.
Как сообщается на сайте проекта, "Стивен Сигал отметил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес".
Голливудский актер намерен продвигать российский туристический проект за рубежом и планирует "сделать упор на его популяризации на родине самураев".
В проект включены более 35 площадок 12 городов аннексированного Россией у Украины Крыма, Краснодарского края и Ростовской области.
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