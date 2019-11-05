Стивен Сигал подключился к рекламе туризма в аннексированном Крыму ...

Сертификат был вручен Сигалу автором и руководителем проекта Христофором Константиниди в рамках рабочей встречи, которая прошла в московской штаб-квартире Русского географического общества.

Как сообщается на сайте проекта, "Стивен Сигал отметил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес".

Голливудский актер намерен продвигать российский туристический проект за рубежом и планирует "сделать упор на его популяризации на родине самураев".

В проект включены более 35 площадок 12 городов аннексированного Россией у Украины Крыма, Краснодарского края и Ростовской области.