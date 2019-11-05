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Водительские права Брежнева выставлены на аукцион

Опубликовано : 05 ноябрь 2019 г. 22:24 | Просмотров: 247 | Категория: Мир

(ФОТО) Водительское удостоверение Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта выставлены на аукцион.

Информация об этом содержится на сайте аукционного дома "Литфонд".

Судя по документам, они были выданы в 1976 году, в год его 70-летия, а Брежнев имел право управлять всеми видами транспорта.

Как водительское удостоверение ААК № 000077 так и существовавший в советское время Талон предупреждений, заламинированы и находятся в отличном состоянии.

Организаторы аукциона сообщают, что документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование, в вещи и документы стали достоянием рынка.

Отмечается, что выставленные на аукцион водительские права Л.Брежнева являются "уникальными материалами музейного уровня".

Предварительная оценка стоимости лота составляет от 1 млн 350 тыс. руб. (свыше 21 тыс. долл.) до 1,5 млн руб. (около 24 тыс. долл.).


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