Пойманный пьяным за рулём полицейский уволен из органов ...

Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности Генерального инспектората полиции Георгий Балан. При этом в ГИП не сообщили, понёс ли Кондря какое-либо наказание кроме увольнения и был ли ему выписан штраф за пьяное вождение, которое привело к ДТП.

Напомним, в воскресенье в СМИ появилось видео, на котором запечатлено как следователь Игорь Кондря разъезжает пьяным за рулём и попадает в ДТП. После того, как пьяный нарушитель был остановлен водителем другого автомобиля, полицейский еще и угрожал водителю "проблемами". Известно, что Кондря не впервые был замечен в состоянии алкогольного опьянения на служюе.