Нэстасе обвинил Министерство юстиции в своем провале на местных выборах ...

Об этом заявил сам политик в эфире передачи на телеканале TV8. По его мнению, процесс проведения упомянутого конкурса, а именно отбор кандидатов, разочаровал многих избирателей, и они отказались от участия во втором туре выборов мэра Кишинёва.

“Конкурс сильно навредил мне в этой кампании, потому что я был очень предан реформе правосудия, реформированию прозрачности правосудия. Я немедленно попросил обнародовать эти интервью... но это уже не имело значения. Люди были расстроены тем, как были сделаны определенные вещи. Определённые настроения создавали и некоторые политологи. Я не участвовал в этих соревнованиях. Я держался как можно дальше от прокуратуры, от системы правосудия, но моей избирательной кампании это все равно коснулось”, - заявил Андрей Нэстасе.

Напомним, по итогам второго тура выборов мэра Кишинёва победу одержал представитель ПСРМ Ион Чебан, заручившийся поддержкой 52,39% избирателей, пришедших на голосование, Андрей Нэстасе получил 47,61%.