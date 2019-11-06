FLASH // Власти отменяют результаты еще одного конкурса
|
Широко разрекламированный властями конкурс на замещение должности Генерального прокурора провалился и будет отменен министром юстиции.
Об этом министр юстиции Олеся Стамате объявила в среду на специально созванном брифинге для прессы, отметив, что подпишет соответствующий приказ.
По словам Стамате, один из членов конкурсной комиссии поставил непропорциональные оценки в процессе отборов кандидатов на должность Генерального прокурора.
Стамате также сообщила, что деятельность конкурсной комиссии была скомпрометирована двумя факторами: "объективность и обеспечение неподкупности кандидатов".
Министр не утонила, кого именно из экспертов обвиняет в "непропорциональной оценке кандидатов".
Ранее также провалился и конкурс на замещение должностей судей Конституционного суда. После чего были отменены результаты конкурса, парламент утвердил часть кандидатов, выдвинутых фракциями.
|