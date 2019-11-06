FLASH // Власти отменяют результаты еще одного конкурса ...

Широко разрекламированный властями конкурс на замещение должности Генерального прокурора провалился и будет отменен министром юстиции.

Об этом министр юстиции Олеся Стамате объявила в среду на специально созванном брифинге для прессы, отметив, что подпишет соответствующий приказ.

По словам Стамате, один из членов конкурсной комиссии поставил непропорциональные оценки в процессе отборов кандидатов на должность Генерального прокурора.

Стамате также сообщила, что деятельность конкурсной комиссии была скомпрометирована двумя факторами: "объективность и обеспечение неподкупности кандидатов".

Министр не утонила, кого именно из экспертов обвиняет в "непропорциональной оценке кандидатов".

Ранее также провалился и конкурс на замещение должностей судей Конституционного суда. После чего были отменены результаты конкурса, парламент утвердил часть кандидатов, выдвинутых фракциями.