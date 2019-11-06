Бывший глава полиции арестован в аэропорту по обвинению в контрабанде оружия ...

Экс-глава генерального инспектората полиции Ион Бодруг был задержан утром в среду в Кишиневском международном аэропорту.

Информация об этом была подтверждена телеканалу ProTV источниками в Пограничной полиции.

Известно, что бывши глава полиции обвиняется в контрабанде оружия, которая была им якобы допущена в период, когда он занимал должность главы Генерального инспектората полиции.

Согласно ранее озвученным прокурорами обвинениям, Бодруг действовал с сообщниками и был объявлен в международный розыск.