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ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах

Опубликовано : 06 ноябрь 2019 г. 13:24 | Просмотров: 3238 | Категория: Власть, Криминал

(ВИДЕО) Члены избирательных советов использовали на прошедших выборах ручки с мошенническими чернилами.

Доказательства использования подобного рода чернил были представлены в среду руководством "Нашей партии".

Как заявили представители партии, факт мошенничества был выявлен случайно, в процессе ксерокопирования оригинала протокола с результатами по выборам примара села Теребна, Единецкого района.

Подавая апелляцию с требованием о пересчете голосов, кандидат от "Нашей партии" Корнел Морару обратил внимание, что после ксерокопирования протокола (в оригинале - Ред.) исчезли написанные ручкой цифры результатов выборов.

Морару продемонстрировал, что при слабом нагревании зажигалкой заполненный протокол становится абсолютно чистым.

Как заявили на этой же пресс-конференции лидеры партии, стало известно, что подобные ручки находятся в свободной продаже в магазинах канцтоваров и стоят 25 леев.

В этой связи в "Нашей партии" считают, что выявленный случай мошенничества является достаточным мотивом для резонного подозрения о массовом использовании подобного рода средств и на других избирательных участках.

По данному случаю были направлены заявления в МВД, в Прокуратуру, в ЦИК с целью проведения расследования по данному беспрецедентному случаю.

Центральная избирательная комиссия, а также правоохранительные органы пока не отреагировали по факту использования мошеннических средств на прошедших выборах.




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