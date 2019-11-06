Партия Додона потребовала отставки министра юстиции ...

Заявление было сделано в ходе брифинга, после того, как глава минюста объявила, что результаты конкурса по назначению генпрокурора будут аннулированы.

Социалисты потребовали, чтобы Олеся Стамате добровольно ушла в отставку и принесла публичные извинения за неэффективное управление Министерством юстиции и обман ожиданий граждан. Отменив результаты конкурса на пост генпрокурора, министр фактически признала свою некомпетентность, считают в партии Додона, и заявляют, что не готовы поддерживать непрофессионалов, “выполняющих политические заказы”.

Напомним, Широко разрекламированный властями конкурс на замещение должности Генерального прокурора провалился и будет отменен министром юстиции. Об этом министр юстиции Олеся Стамате объявила в среду на специально созванном брифинге для прессы, отметив, что подпишет соответствующий приказ.