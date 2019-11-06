Премьер-министр больше не доверяет конкурсам
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Глава правительства Майя Санду выразила сожаление, что конкурс кандидатов на пост генпрокурора прошёл некорректно, и объявила о намерении взять процесс под личный контроль.
На заседании в среду кабмин утвердил решение, согласно которому берёт на себя ответственность перед парламентом за внесение новых изменений в Закон о прокуратуре. Документ предусматривает, что премьер-министр будет лично представлять отобранных кандидатов Высшему совету прокуроров.
Майя Санду сообщила, что при отборе претендентов будет учитывать досье тех, кто участвовал в конкурсе, однако не станет ограничиваться только этим списком.
Стоит отметить, что упомянутый законопроект представлен правительству министром юстиции Олесей Стамате, которая ранее в среду объявила, что аннулирует результаты проведённого конкурса на пост Генерального прокурора.
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