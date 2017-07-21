Партия Плахотнюка готова войти в новое парламентское большинство ...

По словам экс-спикера, депутата ДПМ Андриана Канду, его партия вернётся к власти раньше, чем некоторые ожидают.

Демпартия готова вести переговоры с любой политической силой ради того, чтобы снова стать частью парламентского большинства, заявил депутат партии Плахотнюка в эфире программы “Important” на TVC21. Он также отметил, что новый кабинет министров приостановил или отменил важные социальные программы прежней власти, не представив взамен никаких конкретных проектов.

“Демократическая партия должна оказать конструктивное давление на правительство, чтобы оно начало давать результаты гражданам. Поэтому мы ждем Майю Санду с ее командой в парламенте, когда будет обсуждаться вотум недоверия по двум направлениям: экономическому и социальному”, - цитирует заявление Канду агентство IPN.