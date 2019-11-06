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Додон признался в преднамеренном нарушении Конституции

Опубликовано : 06 ноябрь 2019 г. 21:23 | Просмотров: 1517 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон признался, что согласился нарушить Конституцию, несмотря на данную им присягу.

В преднамеренном нарушении Конституции Додон признался в эфире телеканала JurnalTV. Додон сообщил, что понимал неконституционность решения о создании конкурсной комиссию по избранию кандидата на должность Генерального прокурора.

Додон сообщил, что в день, когда решалось о создании комиссии, он предупредил своих коллег по коалиции, что этот новый фильтр "не совсем конституционен". "Я им сказал, что это не правильно, потому что в Конституции не предусмотрена такая процедура. Коллеги настояли. Сказали: смотрите, Додон если не согласен, значит, он препятствует реформе. Я сказал: ладно, вы настаиваете, пусть будет", - признался Додон, рассказав о деталях по созданию комиссии в нарушение Конституции.

Додон, посчитавший, что в его присутствии и с его позволения была нарушена Конституция,  больше не уточнил, что он предпринял для недопущения нарушения Основного закона.

Примечательно, что в момент вступления в должность президента Игорь Додон принес присягу, согласно которой он поклялся "отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны".


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