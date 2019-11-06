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Додон дал правительству Майи Санду три дня. Санду готова на выборы

Опубликовано : 06 ноябрь 2019 г. 22:43 | Просмотров: 1294 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон провел в среду вечером встречу с председателем парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Майе Санду в связи с решением правительства об изменении Закона о прокуратуре под ответственность правительства.

Об этом Додон сообщил в эфире телеканала JurnalTV.

По мнению Додона, в сложившейся ситуации, когда правительство аннулировало конкурс по отбору кандидата на должность Генпрокурора и решило предоставить премьер-министру право выдвинуть двоих кандидатов на эту должность, напрашивается либо отставка министра юстиции Олеси Стамате, либо отзыва из парламента инициативы правительства. В противном случае, Додон предвидит отставку кабинета Майи Санду.

"В течение трех дней, либо правительство будет отправлено в отставку, либо оно будет действовать и далее", - заявил Додон, высказав недовольство тем, что Майя Санду предварительно не обсудила свою инициативу с партнерами по коалиции.

В свою очередь, премьер-министр Майя Санду в эфире телеканала TV8 подтвердила факт встречи с Додоном и Гречаной. "Я заявила, что мы не отзовем законопроект. Пусть высказывается Конституционный суд по вопросу его конституционности. Мы его не отзовем", - подчеркнула Санду.

Она отметила в этой связи, что "реформа юстиции является единственным мотивом, по которому мы еще находимся в одной коалиции". "Избрание Генерального прокурора является важным элементом реформы юстиции. Мы осознаем риск и готовы к отставке правительства, если Партия социалистов решит пойти против реформы юстиции", - добавила Санду.

В среду правительство направило в парламент для формального согласования приятый под ответственность правительства закон, которым премьер-министру предоставляется право выдвижения Высшему совету прокуроров двух кандидатур для финального утверждения одного из них в должности Генерального прокурора. Если в течение 72 часов парламент выскажет свой отказ, правительство должно уйти в отставку.


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