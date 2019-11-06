На границе с Молдовой подготовлена станция для реверсной транспортировки газа из Румынии в Украину ...

Укртрансгаз сообщил о завершении модернизации станции в Одесской области, которая может использоваться для реверса из Румынии в случае прекращения транзита из России.

Как сообщает украинское издание LIGA со ссылкой на пресс-службу Укртрансгаз, после модернизации газоизмерительная станция "Гребеники" (Одесская область) готова для реверсной транспортировки газа в случае прекращения транзита топлива из России.

"Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС Молдовагаз, подписав соответствующий акт", - говорится в сообщении.

В Укртрансгазе напоминают, что ГИС "Гребеники" задействована в транспортировке газа через границу Украины - Молдова. Модернизация станции позволила существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС. Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы.

В августе Украина и Молдова договорились о реверсе газа из Румынии. До конца года планировалась модернизация приграничных газоизмерительные станции Гребеники (Украина) и Каушаны (Молдова). Предполагаемые объемы импорта - 1,5 млрд кубометров газа в год.

В конце сентября Украина и Молдова договорились о поставках газа на случай прекращения транзита из России.