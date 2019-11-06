Чубашенко: У `хромой утки` Додона arde tare ...

Публицист Дмитрий Чубашенко считает, что занимающий должность президента Игорь Додон ради своих личных корыстных интересов готов разрушить альянс с ACUM и потянуть за собой на дно ПСРМ.

“Додон вступает в последний год своего президентства. Таких политиков принято называть “хромыми утками”. И у него нет никаких шансов переизбраться на второй срок. Три года назад он выиграл с небольшим перевесом во втором туре президентских выборов благодаря поддержке России, Плахотнюка и Ренато Усатого. Сегодня у него нет ни первого, ни второго, ни третьего. У него осталась только Партия социалистов, но этого мало.

Додон утверждает, что он не картёжник, но шахматист. Мастер хитроумных комбинаций. После местных выборов он задумал было такую комбинацию с элементами шантажа, требуя от партнеров по коалиции кооптации социалистов в правительство и пытаясь тихой сапой протащить на должность генерального прокурора подконтрольную фигуру. Но всем сразу стало ясно, что Додон блефует, как картёжник. На требование дать ПСРМ дополнительные министерские портфели в ACUM сказали “Щас!”. А в игре на кубок генпрокурора очередным ходом правительства стал просто удар президента шахматной доской по голове. Конкурс по отбору кандидатов на пост генпрокурора отменили, и правительство приняло на себя ответственность за законопроект, по которому претендентов на эту должность теперь будет выдвигать премьер-министр. Блок ACUM и стоящие за ним западные посольства хотят получить подконтрольного «независимого» генпрокурора, который зачистит всех, кто не разделяет идеи европейской интеграции. Додону же нужен генпрокурор, который не будет задавать ему вопросы про его семейный бизнес за границей, про его “благотворительные” фонды, про его медиа-империю, про финансирование его партии из-за рубежа, про видеозаписи его бесед с Плахотнюком с просьбами “дай миллион!”, и про другие подобные вещи”, - пишет журналист в своей публикации в соцсети. По его мнению, Додону бы стоило уже задуматься о получении какого-нибудь второго гражданства и возобновлении тандема с Плахотнюком в эмиграции.

“Майя Санду готова уйти в отставку. Намеки Додона на то, что он может сформировать другое большинство, понятное дело, с демократами, не подействовали, потому что это приемы тоже из арсенала картёжника. Альянс ПСРМ с ДПМ — это политическое самоубийство Додона и его партии, не будут же они сами засовывать голову в петлю,

Додон не знает, что делать, чтобы добиться переизбрания на второй срок и избежать уголовного преследования. Ради своих личных корыстных интересов он готов разрушить альянс с ACUM и потянуть за собой на дно ПСРМ.

То, что вчера правительство посетили послы США и ЕС, а сегодня с зарубежными послами встречается Додон, свидетельствует о серьезности ситуации. Понятно, что в конфликте Санду с Додоном западные послы на стороне премьера.

Додон стал слишком токсичен. Он пятое колесо в телеге правящего альянса. Он был частью тандема Плахотнюк-Додон. В отношении него очень много “обоснованных подозрений” в коррумпированности. У него arde tare. Если он еще не взял себе какое-то второе гражданство, ему стоило бы задуматься на этот счет. Стать вторым Плахотнюком в Молдове ему никто не позволит. Может, попробовать возобновить тандем в эмиграции?” – подытожил Дмитрий Чубашенко.