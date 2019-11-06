Суд не увидел мотивов для ареста судьи Стерниоалэ ...

Адвокат замешанного в рейдерских атаках судьи считает, что решение чеканского суда было предсказуемо, поскольку его клиент невиновен. А вот прокурор Роман Статный решением не удовлетворён и намеревается обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Олег Стерниоалэ проходит по уголовному делу об отмывании в особо крупных размерах. Основанием для его возбуждения стали публикации прессы об имуществе судьи, материалы оперативных разработок и постановление прокурора.

Стерниоалэ известен по целому ряду журналистских расследований на тему коррупции среди судей, а также в связи с расследованиями рейдерских захватов нескольких финансовых структур.

До своего сомнительного назначения в Высшую судебную палату Стериоалэ занимал должность главы Суда сектора Буюканы, который в 2013 году назвали худшим в столице по качеству работы, с низким уровнем дисциплины.

В октябре 2018 года Олег Стериоалэ "прославился" в связи с решением ВСП о незаконности обвинений в адрес Плахотнюка в узурпации власти и в целом ряде экономических преступлений. Это решение, согласно которому теперь являются клеветническими любые обвинения Плахотнюка в узурпации власти и создании преступной группировки, а также о том, что он представляет мафию в Молдове, было вынесено одними из самых скандальных молдавских судей, неоднократно обвиненных в коррупционных сделках и сокрытии незаконно полученных доходов: Олегом Стерниоалэ, Марианой Питик и Юрием Беженару.