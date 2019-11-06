Ткачук о коалиции: Сплошная острая умственная, моральная и политическая недостаточность ...

Своим мнением относительно “успехов” правящей коалиции поделился в соцсети один из инициаторов создания партии коллективного действия “Гражданский конгресс” Марк Ткачук.

“Да, коалиция все-таки случилась. Да, этой коалиции ЕС, Россия и США преподнесли подарок - изгнали злодея-зануду из страны. А дальше? Сплошная острая умственная, моральная и политическая недостаточность.

Одни продолжают мечтать о комфортной, взаимовыгодной коалиции с ДП. То есть, все-таки стараются сохранить и закрепить было забываемую репутацию социалистов по вызову. Другие избрали роль городских фриков, умноживших все свои дипломы, длинные CV и международные поручительства на безжалостный и однозначный НОЛЬ. Отменили конкурс по избранию генерального прокурора? Какая мелочь! Совсем недавно на это не обратили бы и внимания.

Ребята, Владимир Георгиевич гордится вами. Вы объявили его в розыск? Обязательно найдите его и порадуйте своими успехами”, - написал Ткачук в своей публикации.