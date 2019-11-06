Бывший глава полиции останется на свободе на период следствия ...

Сразу после задержания в среду он был допрошен прокурорами, а потом отпущен, передает ZdG.

Утром 6 ноября Ион Бодруг был задержан в Международном аэропорту Кишинёва. Известно, что бывший глава полиции обвиняется в контрабанде оружия, которая была им якобы допущена в период, когда он занимал должность главы Генерального инспектората полиции.

Согласно ранее озвученным прокурорами обвинениям, Бодруг действовал с сообщниками и был объявлен в международный розыск.