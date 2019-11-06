Бывший глава полиции останется на свободе на период следствия
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Задержанный в кишинёвском аэропорту экс-глава Генерального инспектората полиции Ион Бодруг освобождён из-под стражи.
Сразу после задержания в среду он был допрошен прокурорами, а потом отпущен, передает ZdG.
Утром 6 ноября Ион Бодруг был задержан в Международном аэропорту Кишинёва. Известно, что бывший глава полиции обвиняется в контрабанде оружия, которая была им якобы допущена в период, когда он занимал должность главы Генерального инспектората полиции.
Согласно ранее озвученным прокурорами обвинениям, Бодруг действовал с сообщниками и был объявлен в международный розыск.
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