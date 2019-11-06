Партия Плахотнюка освободила место для партии Додона ...

Об отзыве инициативы объявил в четверг депутат ДПМ Андриан Канду на специально созванной пресс-конференции.

Как заявил Канду, этот шаг продиктован "необходимостью разблокировать деятельность парламента". В то же время, Демпартия в любой момент проголосует "за любой вотум недоверия, инициированный законодательным органом".

"Это не значит, что мы отказываемся от идеи отставки этого правительства, которое мы считаем самым слабым со времен независимости Молдовы", - отметил Андриан Канду.

Примечательно, что несколькими часами ранее занимающий должность президента Игорь Додон сообщил, что предложение о вынесении вотума недоверия правительству Майи Санду "уже готовится". Додон имел в виду соответствующую инициативу Партии социалистов.

Вопрос о возможной отставки кабинета министров во главе с Майей Санду встал после того, как накануне Майя Санду объявила об изменении под ответственность правительства Закона о прокуратуре, согласно которому право выдвижения двоих кандидатов на утверждение в должности Генпрокурора будет принадлежать премьер-министру. До этого, министр юстиции Олеся Стамате отменила результаты отбора кандидатов конкурсной комиссией.