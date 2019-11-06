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Вандалы поглумились на Кишиневском Мемориале

Опубликовано : 07 ноябрь 2019 г. 17:14 | Просмотров: 163 | Категория: Кишинев

На столичном мемориале воинской славы “Вечность” разрушен памятник Герою Советского Союза, уроженцу Молдовы, майору Георгию Черниенко.

Фотографией поделился в соцсети руководитель историко-патриотического клуба Алексей Петрович. На фото видно, что именная плита из красного мрамора разбита. Активист отметил, что это уже второй акт вандализма на мемориале с тех пор, как в МВД решили убрать с этого комплекса пост карабинеров.

“К 75-й годовщине Победы такими темпами главный мемориал страны может просто исчезнуть. Или в этом и состоит задача - разрушить память руками маргиналов и вандалов?” – отметил Петрович.

В инспекторате полиции журналистам агентства Sputnik сообщили, что по поводу инцидента в органы правопорядка никто не обращался, однако случай принят во внимание и зарегистрирован в соответствии со статьёй “Злостное хулиганство”.


Метки к статье: Алексей Петрович, мемориал, вандализм

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