Вандалы поглумились на Кишиневском Мемориале ...

Фотографией поделился в соцсети руководитель историко-патриотического клуба Алексей Петрович. На фото видно, что именная плита из красного мрамора разбита. Активист отметил, что это уже второй акт вандализма на мемориале с тех пор, как в МВД решили убрать с этого комплекса пост карабинеров.

“К 75-й годовщине Победы такими темпами главный мемориал страны может просто исчезнуть. Или в этом и состоит задача - разрушить память руками маргиналов и вандалов?” – отметил Петрович.

В инспекторате полиции журналистам агентства Sputnik сообщили, что по поводу инцидента в органы правопорядка никто не обращался, однако случай принят во внимание и зарегистрирован в соответствии со статьёй “Злостное хулиганство”.