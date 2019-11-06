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В Москве прошел марш в честь легендарного военного парада 1941 года

Опубликовано : 07 ноябрь 2019 г. 17:18 | Просмотров: 143 | Категория: Мир

В российской столице состоялся марш в честь парада, проведённого 7 ноября 1941 года в разгар битвы за Москву, окончившейся разгромом фашистов.

В марше на Красной площади приняли участие около 4000 человек, с трибун за шествием наблюдали более 7000 зрителей, среди которых четверо ветеранов – участников того легендарного парада 1941 года.

По площади пронесли копию Знамени Победы, штандарты фронтов, чеканя шаг, прошли войска и техника — 40 боевых машин времен Великой Отечественной: известные всем Т-34, «Катюши» и самоходки и знаменитые фронтовые полуторки.

Вместе с военнослужащими маршировали участники исторических клубов, суворовцы, кадеты, юнармейцы, кавалеристы президентского полка, а также сводный военный оркестр Московского гарнизона, сообщает 1tv.ru.

Военный парад 7 ноября 1941 года был приурочен к 24 годовщине Октябрьской революции. Он имел большое значение для поднятия боевого духа Красной армии и населения страны. В тот период шла битва за Москву и войска фашистской Германии находились менее чем в 50 километрах от столицы. Военная операция завершилась разгромом немецкой армии и стала первым крупным поражением Гитлера во Второй мировой войне.


Метки к статье: марш, парад, битва за Москву, страница истории

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