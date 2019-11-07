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В партии Плахотнюка произошла очередная рокировка

Опубликовано : 08 ноябрь 2019 г. 08:43 | Просмотров: 0 | Категория: Власть

Спустя месяц после того, как Дмитрий Дьяков был заменен во главе парламентской фракции ДПМ Павлом Филипом, Дьяков вновь возглавил фракцию.

Это решение было принято на состоявшемся в среду заседании фракции Демпартии.

Дьяков сменит в должности председателя фракции Павла Филипа, являющегося председателем партии.

Последний раз подобная рокировка был проведена в начале октября, когда возглавивший в июле фракцию Дьяков был замещен Павлом Филипом. Примечательно, что с момента конституирования парламента и до июля эту фракцию так же возглавлял Филип.

Известно, что в Демпартии имеет место фракционная борьба на фоне противостояния в правящей коалиции. Согласно различной информации, фракция ДПМ готова расколоться, а различные части ее депутатов поддержать по отдельности компоненты правящей коалиции.

В парламентскую фракцию ДПМ пока входят 30 депутатов.


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