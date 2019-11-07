В партии Плахотнюка произошла очередная рокировка ...

Спустя месяц после того, как Дмитрий Дьяков был заменен во главе парламентской фракции ДПМ Павлом Филипом, Дьяков вновь возглавил фракцию.

Это решение было принято на состоявшемся в среду заседании фракции Демпартии.

Дьяков сменит в должности председателя фракции Павла Филипа, являющегося председателем партии.

Последний раз подобная рокировка был проведена в начале октября, когда возглавивший в июле фракцию Дьяков был замещен Павлом Филипом. Примечательно, что с момента конституирования парламента и до июля эту фракцию так же возглавлял Филип.

Известно, что в Демпартии имеет место фракционная борьба на фоне противостояния в правящей коалиции. Согласно различной информации, фракция ДПМ готова расколоться, а различные части ее депутатов поддержать по отдельности компоненты правящей коалиции.

В парламентскую фракцию ДПМ пока входят 30 депутатов.