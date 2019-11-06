Додон намерен уволить Нэстасе из правительства
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Занимающий должность президента Игорь Додон заявил о намерении добиться отставки Андрея Нэстасе с должности главы МВД.
По мнению Додона, Нэстасе "устроил бардак" в МВД.
"Вне зависимости от того, падет ли правительство Майи Санду или нет, мы сменим министра внутренних дел. Андрей Нэстасе устроил бардак в МВД. Мы назначим туда профессионала. Полицейские сейчас точно хлопают в ладоши", - заявил Додон в эфире телеканала N4.
Ранее Додон требовал отставки ряда министров в правительстве Майи Санду, среди которых глава МВД, вице-премьер Андрей Нэстасе, министр юстиции Олеся Стамате и министр экономики Вадим Брынзан.
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