Додон намерен уволить Нэстасе из правительства ...

По мнению Додона, Нэстасе "устроил бардак" в МВД.

"Вне зависимости от того, падет ли правительство Майи Санду или нет, мы сменим министра внутренних дел. Андрей Нэстасе устроил бардак в МВД. Мы назначим туда профессионала. Полицейские сейчас точно хлопают в ладоши", - заявил Додон в эфире телеканала N4.

Ранее Додон требовал отставки ряда министров в правительстве Майи Санду, среди которых глава МВД, вице-премьер Андрей Нэстасе, министр юстиции Олеся Стамате и министр экономики Вадим Брынзан.