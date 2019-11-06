Трамп получил крупный штраф за использование благотворительного фонда в политических целях ...

Американский президент Дональд Трамп оштрафован на два миллиона долларов за злоупотребление средствами своего благотворительного фонда Trump Foundation.

Главу Белого дома обвинили в том, что Trump Foundation он использовал для продвижения своих деловых и политических интересов, в частности, в ходе президентской гонки 2016 года. Трампу предписано выплатить два миллиона долларов восьми некоммерческим организациям, занимающимся помощью беженцам и раздачей бесплатного питания.

По данным американских СМИ, генпрокуратура подала иск летом 2018 года. В нём утверждалось, что Трамп и трое его детей нарушили законы о финансировании электоральных кампаний. Таким образом, собранные с помощью благотворительного фонда и освобождённые от налогов 3 млн долларов были использованы в президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, и ещё часть денег потрачена в личных целях.

В конце 2019 года из-за разразившегося скандала глава Белого дома был вынужден закрыть Trump Foundation и согласился соблюдать наложенные на него ограничения. Однако почти год спустя генпрокуратура штата Нью-Йорк добилась в суде штрафных санкций для Трампа. Об этом сообщила в своем твиттере генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, подчеркнув, что “никто не может быть выше закона”.

Напомним, в начале ноября Дональд Трамп заявил, что поменял регистрацию с Нью-Йорка на Палм-Бич в штате Флорида. Причиной переезда американский лидер назвал высокие налоги и плохое отношение местных властей.