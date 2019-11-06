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`Шахматист` Додон потерял темп и вступил в эндшпиль с признаками цейтнота
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`Шахматист` Додон потерял темп и вступил в эндшпиль с признаками цейтнота

Опубликовано : 08 ноябрь 2019 г. 11:16 | Просмотров: 557 | Категория: Аналитика сети

Занимающий должность президента Игорь Додон, повсеместно козыряющий своим талантом шахматиста, похоже, попал в ловушку.

Журналист Дмитрий Чубашенко описал с использованием шахматных терминов ситуацию, в которой оказался Додон, как “пятое колесо” в телеге правящей коалиции.

“Председатель Федерации шахмат Молдовы не-картёжник Додон любит щеголять шахматной терминологией. Вчера он объявил, что правительство Майи Санду само себя загнало в цугцванг. Но куда загнал себя сам Додон? На шахматном жаргоне позиция могла бы выглядеть так: президент потерял темп и вступил в эндшпиль с признаками цейтнота; он уже не атакёр; ферзь-премьер поставила королю-президенту шах, готовит эполетный мат и просто бьет доской по голове; угроза велика, стратегии нет, план игры сломан, батарея ПСРМ не помогает, по флангам большие дыры; комбинатор уже не тот; рокировки в правительстве не получаются; на размены ферзь не идет; "обезьянья игра" не удалась; Додон попал в ловушку и пытается в ответ устроить Санду капкан; внешние партнеры в засаде, продолжают доминировать, ставить вилки, но не хотят пата и работают по дереву; эстетика никудышная, в игре на три результата наступает "армагеддон”, - написал Чубашенко в своей публикации в соцсети.


Метки к статье: Игорь Додон, шахматист, цейтнот, цугцванг, ловушка, Дмитрий Чубашенко

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