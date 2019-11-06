В дочерних фирмах Газпрома проходят обыски
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Прокуроры нагрянули с обысками на предприятия молдо-российского АО "Молдовагаз": "Бэлць-газ", "Яловень-газ", "Шолдэнешть-газ", а также на предприятии по транспортировке газа "Молдоватрансгаз".
Как сообщила пресс-служба Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, обыски проходят не только как на предприятиях, так и по месту жительства сотрудников.
Все упомянутые компании принадлежат к группе лиц ПАО "Газпром".
Пока не сообщается, в связи с чем проводятся обыски. В то же время, ранее министр экономики Вадим Брынзан заявил, что на предприятиях Молдовагаз в последние годы действовали преступные схемы, включая уклонение от налогов, махинации со страхованием и снятием показаний со счетчиков.
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