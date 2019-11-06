В дочерних фирмах Газпрома проходят обыски ...

Прокуроры нагрянули с обысками на предприятия молдо-российского АО "Молдовагаз": "Бэлць-газ", "Яловень-газ", "Шолдэнешть-газ", а также на предприятии по транспортировке газа "Молдоватрансгаз".

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, обыски проходят не только как на предприятиях, так и по месту жительства сотрудников.

Все упомянутые компании принадлежат к группе лиц ПАО "Газпром".

Пока не сообщается, в связи с чем проводятся обыски. В то же время, ранее министр экономики Вадим Брынзан заявил, что на предприятиях Молдовагаз в последние годы действовали преступные схемы, включая уклонение от налогов, махинации со страхованием и снятием показаний со счетчиков.