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В дочерних фирмах Газпрома проходят обыски

Опубликовано : 08 ноябрь 2019 г. 12:17 | Просмотров: 240 | Категория: Страна

Прокуроры нагрянули с обысками на предприятия молдо-российского АО "Молдовагаз": "Бэлць-газ", "Яловень-газ", "Шолдэнешть-газ", а также на предприятии по транспортировке газа "Молдоватрансгаз".

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, обыски проходят не только как на предприятиях, так и по месту жительства сотрудников.

Все упомянутые компании принадлежат к группе лиц ПАО "Газпром".

Пока не сообщается, в  связи с чем проводятся обыски. В то же время, ранее министр экономики Вадим Брынзан заявил, что на предприятиях Молдовагаз в последние годы действовали преступные схемы, включая уклонение от налогов, махинации со страхованием и снятием показаний со счетчиков.


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