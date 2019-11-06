Россия осудила выходку вандалов на Кишиневском Мемориале ...

Посольство Российской Федерации в Молдове выступило с заявлением после инцидента на кишинёвском Мемориале воинской славы “Вечность”.

Димписсия призывает правоохранительные органы обстоятельно расследовать инцидент и наказать виновных, а также обещает внимательно следить за развитием ситуации.

“Посольство Российской Федерации в Республике Молдова выражает серьезную озабоченность участившимися случаями вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны.

Последней варварской выходкой стало осквернение монумента Герою Советского Союза, воину-антифашисту Георгию ЧЕРНИЕНКО. Разбитая гранитная плита обнаружена на центральной аллее мемориального комплекса «Вечность» г.Кишинев.

Незадолго до этого неизвестные надругались над постаментом в с.Леушены – легендарным танком Т-34 – экипаж которого в кровопролитных боях освобождал от фашистских оккупантов молдавскую землю.

Действия вандалов решительно осудили российские соотечественники и широкая общественность. С отдельной реакцией выступил председатель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Российская дипмиссия внимательно следит за развитием ситуации. Посольство обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести обстоятельное расследование с наказанием виновных”, - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице посольства в соцсети.

Напомним, 7 ноября молдавские СМИ сообщили, что на столичном мемориале воинской славы “Вечность” разрушен памятник Герою Советского Союза, уроженцу Молдовы, майору Георгию Черниенко.