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Миллиардер из ФСБ России хранил у родителей 50 миллионов долларов 'по долгу службы'

Опубликовано : 08 ноябрь 2019 г. 13:07 | Просмотров: 496 | Категория: Мир

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ России Кирилл Черкалин принес в дом к родителям 50 млн долларов, 1 млн евро и 15 млн рублей на хранение, объяснив это "служебной необходимостью".

Как сообщает ТАСС, об этом в пятницу на заседании Головинского суда Москвы сообщила мать Черкалина, давая показания по иску прокуратуры об обращении его имущества в доход государства.

"Сын пришел, принес деньги и сообщил, что это служебная необходимость. Больше я ничего не спрашивала", - сказала мать Черкалина.

Прокурор сообщил суду, что при обыске в квартире родителей полковника изъяли $50 млн, €1 млн и 15 млн рублей.

Ранее стало известно, что Черкалин согласен отдать государству почти все заявленное по миллиардному иску имущество. Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей; $22,056 млн, €6,522 млн, £4 тыс., 793 млн рублей; автомобиля Porsche Cayenne.

Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7116 кв. метров, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей.

При этом, по данным прокуратуры, общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел за взяточничество и мошенничество с использованием служебного положения.


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