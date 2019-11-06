США подключились к переговорам между Санду и Додоном ...

За полтора часа до начала заседания парламента, на котором может обсуждаться отставка правительства Майи Санду, посольство США поддержало "усилия премьер-министра Санду, президента Додона и правящей коалиции по преодолению нынешнего политического тупика".

Как отмечается в сообщении посольства США в соцсетях, "реформы, имеющие решающее значение для демократического развития Республики Молдова, уже слишком долго откладывались".

"Как друг Молдовы, мы призываем политических лидеров страны быстро прийти к консенсусу в отношении решения, которое сохранит путь к реформе правосудия и позволит властям работать над улучшением жизни всех молдаван", - говорится в сообщении посольства США.

В пятницу, в 15.00 должно состояться заседание парламента, на котором может быть вынесен вотум недоверия правительству в связи с объявленной накануне инициативой по утверждению права премьер-министра выдвинуть кандидатов на должность Генпрокурора.

Додон и Санду уже провели ряд консультаций с праламентскими фракциями ПСРМ и частей Блока ACUM.