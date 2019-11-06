Посол Евросоюза призвал к сохранению правящей коалиции ...

Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко призвал к нахождению консенсуса в рамках правящей коалиции в Молдове.

Об этом Петер Михалко сообщил в соцсетях, отметив, что ЕС "поддерживает усилия премьер-министра Санду, президента Додона и правящей коалиции по преодолению нынешнего политического тупика".

В сообщении практически повторяется озвученное чуть ранее мнение посольства США в Молдове, согласно которому "реформы, важные для демократического развития Молдовы, уже слишком долго откладывались".

"Мы призываем политических лидеров Молдовы быстро достичь консенсуса в отношении решения, которое сохранит путь к реформе правосудия в качестве приоритета и позволит властям возобновить работу, направленную на улучшение жизни всех молдаван. Мы будем готовы продолжать оказывать поддержку такому решительному процессу реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова", - говорится в Заявлении Главы Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко.

Ранее уже сообщалось, что в пятницу, в 15.00 должно состояться заседание парламента, на котором может быть вынесен вотум недоверия правительству в связи с объявленной накануне инициативой по утверждению права премьер-министра выдвинуть кандидатов на должность Генпрокурора.