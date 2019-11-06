Партия Додона потребовала отставки правительства Майи Санду ...

Депутат Василий Боля заявил с трибуны парламента, что фракция ПСРМ отклонила предложение блока ACUM о внесении поправок в Закон прокуратуре, поскольку это неконституционно, и выдвигает вотум недоверия кабинету министров.

По словам социалиста, предложенный правительством закон “возвращает нас в прошлое”, когда чиновники назначались по партийной принадлежности. Помимо этого Боля отметил, фракция ПСРМ оказывала кабмину Санду поддержку во всех начинаниях, однако он превратился в орган, наносящий вред населению. Правительство не справляется с трудностями, а экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается, пояснил депутат.