Партия Додона потребовала отставки правительства Майи Санду
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Партия социалистов инициировала вотум недоверия правительству Майи Санду.
Депутат Василий Боля заявил с трибуны парламента, что фракция ПСРМ отклонила предложение блока ACUM о внесении поправок в Закон прокуратуре, поскольку это неконституционно, и выдвигает вотум недоверия кабинету министров.
По словам социалиста, предложенный правительством закон “возвращает нас в прошлое”, когда чиновники назначались по партийной принадлежности. Помимо этого Боля отметил, фракция ПСРМ оказывала кабмину Санду поддержку во всех начинаниях, однако он превратился в орган, наносящий вред населению. Правительство не справляется с трудностями, а экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается, пояснил депутат.
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