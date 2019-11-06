Додон решил поторговаться под видом призыва к компромиссу ...

После того, как контролируемая Игорем Додоном фракция Партии социалистов внесла вотум о недоверии правительству, Додон уже в качестве президента призвал к компромиссу правящую коалицию.

Как написал Додон в соцсетях, "политические процессы последних дней напряжены, но не фатальны для правящей коалиции".

По мнению Додона, есть несколько дней для отзыва из парламента антиконституционной инициативы правительства.

"Граждане ждут от власти не соперничества амбиций и партийных интересов, а конкретных результатов в экономике, в социальной жизни, в продвижении эффективных реформ, согласованных с концептом правового государства", - написал Додон.

В этой связи он призвал все парламентские фракции правящей коалиции "продемонстрировать в этот напряженный период спокойствие, ясность и рассудок".

"Еще можно достичь взвешенного согласия, чтобы выйти из тупика, чтобы избежать и разрушения парламентского большинства и, возможно, досрочных выборов", - отметил Игорь Додон.

"Соблюдайте, прежде всего, Конституцию страны", - призвал депутатов избранный в нарушение Конституции Игорь Додон в завершении своего послания к правящей коалиции.

Примечательно, что фракция Партии социалистов зарегистрировала свое требование об отставке правительства Маий Санду после нескольких часов нахождения Додона в парламенте.