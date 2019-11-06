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Посольство России призвало к компромиссу в правящей коалиции

Опубликовано : 08 ноябрь 2019 г. 20:53 | Просмотров: 0 | Категория: Власть

Россия отреагировала в связи с угрозой распада коалиции между Партией социалистов, PAS и Платформой DA.

Как говорится в распространенном поздно вечером в пятницу пресс-релизе, "посольство Российской Федерации призывает все политические силы Республики Молдова к спокойному и конструктивному диалогу для скорейшего урегулирования политического кризиса в стране".

"Рассчитываем, что компромиссные шаги будут соответствовать конституционным положениям о независимости и беспристрастности надзорных органов в духе общепринятых демократических норм", - отмечается в сообщении для прессы посольства Российской Федерации.

Ранее к компромиссу в правящей коалиции призвали посольства США, Евросоюза, ФРГ, Великобритании, Франции, Румынии.


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