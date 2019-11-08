Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро ...

У занимающего должность президента Игоря Додона есть тайне обязательство перед российским миллиардером Романом Троценко, проявившим интерес к приобретению Кишиневского международного аэропорта.

Об этом заявила в эфире Радио Europa Liberă ("Свободная Европа") депутат фракции "Шор" Марина Таубер, отметив, что у Додона есть особенный интерес к Кишиневскому аэропорту, до недавних пор находившемуся в концессии у фирмы Илана Шора.

Таубер сообщила, что этим интересом Додон связан с российским миллиардером Роман Троценко, который заинтересован в установлении влияния над Кишиневским аэропортом.

По данным депутата Таубер, Додон уже получил 25 миллионов евро для того, чтобы повлиять на переговоры об отчуждении Аэропорта в пользу Троценко. "25 миллионов евро он [Додон] уже получил. И если все будет хорошо в ситуации с Аэропортом, он получит 100 миллионов евро", - заявила депутат Марина Таубер.

Российские СМИ сообщали, что 9 октября, в кулуарах заседания правления Российского союза промышленников и предпринимателей Роман Троценко подтвердил свой интерес к участию в концессии Кишиневского Международного аэропорта. Известно даже, что представители российского миллиардера вели переговоры с представителями Шора о приобретении Аэропорта, однако Додон рекомендовал Троценко воздержаться от сделок с представителями предыдущей власти.

Троценко является совладельцем компании "Новапорт", которая на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.