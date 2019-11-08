Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны? ...

Известный кишинёвский журналист Сергей Ткач поделился в соцсети своим видением политической ситуации в стране. Публикуем его статью полностью.

После того, как правительство Майи Санду приняло на себя ответственность за нововведения в закон о прокуратуре, а социалисты зарегистрировали вотум недоверия правительству, надеяться на сохранение коалиции ПСРМ- ACUM могли только патологические оптимисты. И... зарубежные партнеры Молдовы, которые выступили в качестве “крестных” нового правящего альянса.

“Консенсус” или вмешательство внешних сил?

В июне, в разгар двоевластия, многих восхищало, что такие политические игроки как ЕС, Россия и США выступили вместе. Тогда же и появился соответствующий термин “геополитический консенсус”.

Люди в Молдове обрадовались, что, наконец, геополитическое противостояние в одном отдельно взятом месте планеты завершилось. А население и правительство вместо того чтобы спорить о векторах внешнеполитической ориентации займется обустройством страны.

Однако в тот момент почти никто не говорил, что вмешательство внешних сил во внутриполитический конфликт – это очень удручающее явление. Кто победил в борьбе с тираном? В последнюю минуту заявившие о создании коалиции политики ACUM и ПСРМ? Лишь отчасти. Можно сказать, что их роль была незначительной. Победителем был молдавский народ? Тоже нет. По большей части обычные люди лениво наблюдали за очередной дракой за власть в верхах. ДПМ со всеми ее огромными ресурсами смогла собрать на митинг устрашения горстку людей, а по центральной площади брести, выкрикивая “Мы-народ!”, пришлось самому Плахотнюку, “хозяину Молдовы”.

Зарубить себе на носу

И, как известно, конфликт разрешился чудесным образом. К олигарху в офис пришел посол США Дерек Хоган, довел до Плахотнюка инструкции, и тот покинул “поле боя”. На следующий день олигарх уже был в США.

Таким образом, ни молдавские политики, ни народ не выстрадали свою победу в борьбе с тираном. Получилось как в момент распада СССР, молдаванам независимость была дарована обстоятельствами. А теперь освобождение от захватившей государство криминальной группировки – внешними игроками. Фактически “большие дяди” взяли молдавских политиков как детишек за руки и привели в класс. Дали им свободу действий и возможность выполнить то, что они обещали им и народу. То, что произошло тогда, в июне, являлось актом внешнего управления. И это все граждане Молдовы и политики должны зарубить себе на носу. И столь важное замечание обязательно следует иметь в виду, прежде чем мы рассмотрим некоторые обстоятельства кризисной ситуации, возникшей после неожиданных действий кабмина Санду.

Экстренный визит к премьеру

Напомним, что после того как правительство отменило результаты конкурса по отбору кандидатов в генпрокуроры (который само же и организовало), потребовало для себя новых полномочий в селекции претендентов и в контроле над деятельностью генпрокурора, это напугало послов США и ЕС. Никто не понимал, что именно задумало правительство и чего добивается на самом деле. То ли провоцирует досрочные выборы, то ли хочет получить возможность назначить генпрокурором человека, который будет подчиняться только премьеру. Неясностей было очень много. Очевидным казался только один факт: предложения правительства противоречат Конституции, выходят за рамки правового поля. Ведь нельзя назначить главного по соблюдению в стране законов, и при этом самому выйти за пределы юридических норм.

Послы США и ЕС прибыли в здание правительства вечером 6 ноября, уже через несколько часов после заявлений Майи Санду об экстраординарных действиях правительства. Как позже объяснила сама премьер, послы “хотели из первых уст узнать, что с этой инициативой. Я объяснила им, раскрыла все детали. Это была встреча по их просьбе. Очевидно, что они осознают все риски и хотят продолжить реформу, но только если мы уверены, что сможем провести эту реформу юстиции”. Экстренность визита доказывала, что послы были очень обеспокоены последствиями действий кабмина, среди которых отставка правительства и развал правящей коалиции. И, как видим, дипломаты хотели убедиться, что правительство Санду “сможет провести реформу юстиции”. А это уже зависело от партнеров ACUM – социалистов. Последние же требовали отправить в отставку министра юстиции Олесю Стамате.

Внешних игроков втягивают во внутренний конфликт

И уже на следующий день послы США, ЕС и России встретились отдельно с президентом. Чуть позже Игорь Додон принимал всех руководителей дипмиссий, аккредитованных в Молдове. Глава государства изложил свое видение ситуации и предрек вотум недоверия правительству и его отставку, если Майя Санду не отзовет свою инициативу.

После встречи с Игорем Додоном послы 38 стран в полном составе отправились на беседу с премьер-министром. Разумеется, Санду рассказала, что блок ACUM от реформы юстиции не отступится и готов к досрочным выборам.

Таким образом, внешние силы вновь стали участником внутриполитического конфликта в Молдове. Высшие должностные лица страны не только проинформировали их о своем видении ситуации, но и попытались использовать во внутреннем противостоянии. Это не вызывает сомнения, так как иностранный фактор и вызвал к жизни саму коалицию. А значит, теперь он был обязан сыграть соответствующую роль в судьбе своего творения.

О народе забыли

Что еще обратило на себя внимание в эти горячие для правящего альянса деньки? Руководители страны и политики коалиции активно занимались медиатизацией истории. Они завершали одно интервью и тут же убегали на какой-нибудь телеканал, чтобы объяснить аудитории свою позицию и отправить жесткое послание своему оппоненту. Социальные сети с напряжением следили за новыми заявлениями политиков. То ли в шутку, то ли в рамках программы дезинформации на одном из телеканалов, близких к Майе Санду, была запущена ошеломительная новость со ссылкой на экс-премьера Иона Стурзу. Дескать, лидеры ACUM и ПСРМ накануне регистрации в парламенте вотума недоверия всю ночь вели переговоры. В Кондрице и где-то в ресторане на Буюканах. Игорю Додону пришлось сообщить СМИ, что ночь он провел в постели с супругой. Переговоров ни в погребе, ни ресторане не было.

Как видим, во всей этой медийной суматохе нашлось место и юмору, и дезинформации. Не было только одного – официальных обращений партий власти напрямую к избирателям. О них забыли. Или если быть точным, то вспомнили 8 ноября утром: блок ACUM вызвал своих сторонников к зданию парламента, чтобы поддержать правительство Санду. Желающие митинговать нашлись, но было их не много. Не больше чем послов иностранных государств, приглашенных накануне на встречу в кабмин.

Это очень характерная деталь. Как и в момент создания коалиции ПСРМ-ACUM активничали иностранные послы, а молдавский народ в основном безмолвствовал.

Заявления “под копирку”

В тот же день, когда социалисты все же зарегистрировали в парламенте вотум недоверия правительству, дипломатические миссии опубликовали свои обращения к партиям правящей коалиции.

Их содержание представляет интерес. Посольство США сообщило, что США поддерживают усилия премьер-министра Майи Санду, президента Игоря Додона и правящей коалиции по преодолению нынешнего политического тупика. Реформы, имеющие решающее значение для демократического развития РМ, уже слишком долго откладывались. Поэтому “в качестве друга Молдовы США призывают политических лидеров страны быстрее достичь консенсус в отношении решения, которое сохранит путь к реформе правосудия и позволит правительству работать над улучшением жизни всех молдаван”.

Заявление посла ЕС в Кишиневе Петера Михалко в точности соответствовало месседжу американской дипмиссии. Вот единственное, что уточнил господин Михалко, - “Мы продолжим обеспечивать нашу поддержку в обмен на четкие реформы в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и РМ”. В общем, дежурная фраза.

К молдавским властям обратились также посольства Германии, Франции и Великобритании. Их содержание нет смысла передавать, так как заявления дипмиссий этих государств почти слово в слово повторяют послание американцев.

Мнение России

Однако наше упорство в чтении скучных дипломатических документов оказалось все же возблагодарено. В заявлении посольства России мы нашли хоть немного конкретики и важное указание на суть позиции Москвы в возникшем противостоянии партнеров по правящей коалиции. Вот текст короткого обращения:

“Посольство Российской Федерации призывает все политические силы Республики Молдова к спокойному и конструктивному диалогу для скорейшего урегулирования политического кризиса в стране.

Рассчитываем, что компромиссные шаги будут соответствовать конституционным положениям о независимости и беспристрастности надзорных органов в духе общепринятых демократических норм”.

Чем этот текст отличается от заявлений западных дипмиссий? Москва рассчитывает, что компромисс будет найден в рамках “конституционных положений о независимости и беспристрастности надзорных органов”. То есть в отличие от других, Россия ставит во главу угла Конституцию Молдовы, где порядок назначения генерального прокурора четко прописан.

А был ли мальчик?

На то, что инициатива правительства Санду не соответствует Конституции, указали многие местные эксперты, бывшие министры юстиции и председатели КС. Данный тезис был главным и во время объявления вотума недоверия правительства ПСРМ. Таким образом, Россия оказалась единственной из иностранных партнеров Молдовы, который предложил искать выход из тупика там, где его и можно найти – конституционно-правовое поле.

Если власти начнут опять подминать под себя Конституцию, то страна вновь скатится к беспределу. Но разве для этого внешние игроки давали карт-бланш новой правящей коалиции?

Анализ заявлений иностранных партнеров Молдовы нас убедил, что на нынешней фазе развития событий в стране говорить о “внешнем консенсусе” в отношении Молдовы, значит обманывать самих себя. А был ли мальчик?

Дары данайцев

Какие же уроки можно извлечь из истории создания и распада новой правящей в Молдове коалиции?

Местный политический класс не работает над ошибками. В том числе в области взаимодействия с международными партнерами. После объявления независимости прибыли в Молдову данайцы с «дарами». Молдаване получили кредиты, провели приватизацию и остались без промышленности. Затем была программа “Пэмынт”, и не стало мощных сельскохозяйственных производственных комплексов и множества перерабатывающих предприятий.

Следом пришли “инвесторы” и купили за бесценок центральные и южные энергосети и начали “доить” доверчивых граждан вместе с продажной элитой, которая постоянно организовывала коррупционные схемы с посредниками.

Иностранные доброхоты вмешались в дело, когда в 2003 г. Тирасполь и Кишинев подписали дорожную карту урегулирования приднестровской проблемы. Запад надавил на Воронина, и решение конфликта затянулось еще на 16 лет. И, разумеется, присутствие российских военных.

Аксиома с бородой

Можно привести еще множество ярких примеров, когда расчет на “заграница нам поможет” оборачивался для республики бедой.

Теперь мы убеждаемся, что “внешнеполитический консенсус” по Молдове имеет плачевный исход. Граждане окончательно убедились в том, что сотрудничество правых и левых во имя страны и объединение людей разных взглядов для улучшения качества жизни здесь невозможно. Веры и надежды стало еще меньше, а жизнь - только хуже. Вмешательство во внутренние дела какой-либо страны, прежде всего, осуществляется в интересах тех, кто вмешивается. Это - аксиома с бородой.

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны

В жаркий июньский день посол США в Молдове Дерек Хоган прибыл в офис ДПМ. Он провел краткую встречу с Владимиром Плахотнюком. В тот момент власть выскользнула из рук олигарха. Но в чьи же руки она попала, если в комнате никого кроме Дерека Хогана не было?

А вы как думаете?