Знаменитый питерский ученый-историк совершил чудовищное убийство ...

Доцент Санкт-Петербургского университета задержан по подозрению в убийстве своей студентки, которую он расчленил, а затем пытался утопить останки в Мойке.

63-летний ученый Олег Соколов уже дал признательные показания. Он сообщил, что совершил убийство еще 7 ноября. Все это время тело своей 24-летней ученицы находилось в переполненной людьми квартире. Пара жила вместе. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Как сообщает издание Фонтанка.ру, ученый сообщил следователям, что застрелил свою жертву во время ссоры еще 7-го числа. Затем начал расчленять тело, чтобы избавиться от него. По его словам, первым делом он отрезал ноги девушки и выбросил пакет с ними в Мойку. В момент, когда мужчина пытался утопить там же руки ученицы, он спьяну упал в воду, при спасении его и задержали. Его достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились две отрезанные женские руки.

Уже известно, что в случае, если бы он смог избавиться от останков незамеченным, ученый якобы планировал покончить с жизнью в костюме любимого исторического персонажа - Наполеона Бонапарта.

Олег Соколов является доцентом исторической кафедры СПбГУ, крупнейшим специалистом по наполеоновской эпохе, члено научного совета Российского военно-исторического общества. Учёный специализируется на военной истории Франции, является основоположником военно-исторической реконструкции в России. Был награжден французским орденом Почетного легиона.