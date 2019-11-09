Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду ...

Новое правительство будет создано в коалиции с депутатами Демпартии, на должность премьер-министра буде предложен нынешний советник Додона Ион Кику, а на должность главы МВД - Георгий Кавкалюк.

Об этом сообщил в соцсетях председатель парламентской комиссии по безопасности Кирилл Моцпан, сославшись на "конфиденциальные источники".

По информации Моцпана, Додон ведет секретные переговоры с представителями ДПМ. Депутат отметил, что в условиях отказа правительства Майи Санду отозвать из парламента законопроект об изменении Закона о прокуратуре, 12 ноября Додон подпишет указ об отставке правительства и выдвижении своего советника на должность премьер-министра миноритарного правительства.

Кирилл Моцпан утверждает, что Додон согласился предоставить Демпартии руководство в ряде министерств и учреждений, кроме следующих: МВД, МИДЕИ, Министерство финансов, Минобороны, вице-премьера по реинтеграции, СИБ, Прокуратуры. В этой связи Моцпан отмечает, что на должность министра внутренних дел будет предложен один из самых одиозных бывших полицейских - Георгий Кавкалюк, о связи которого с окружением Додона уже неоднократно сообщалось.

Кроме того, Партия социалистов намерена усилить свои позиции и в парламенте, руководство которым должно будет остаться за Зинаидой Гречаной. В то же время, социалистам перейдет руководство Юридической комиссии, Комиссии по бюджету, Комиссии по безопасности.

"В рамках секретных переговоров с ДПМ, Игорь Додон обещает закрыть все уголовные дела демократов и предоставить им соответствующие гарантии. Также, ведется речь о подготовке компрометирующих материалов на Андрея Нэстасе и Майю Санду таким образом, чтобы они не могли больше вернуться не только в роль лидеров протестного движения, но и вообще в политику", - заключил председатель парламентской комиссии по безопасности Кирил Моцпан в своем сообщении в соцсетях.