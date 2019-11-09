Россия ожидает адекватной реакции от властей Молдовы ...

МИД России выразил свое возмущение по поводу выходки вандалов на Кишиневском Мемориале.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав осквернение памятника Герою Советского Союза Георгию Черниенко "новым случаем исторического вандализма".

"Эти вопиющие действия вандалов вызывают особое возмущение в связи с тем, что речь идет о повсеместной, мировой подготовке празднования 75-летия Победы – в нашем случае в Великой Отечественной войне, в мире – во Второй мировой", - заявила Захарова.

В этой связи она сообщила, что Россия ожидает от молдавских властей "адекватной реакции на подобные циничные акты в соответствии с подписанным 3 сентября 2011 г. молдавской стороной и ратифицированным парламентом Республики Молдова Соглашением об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Ранее уже сообщалось, что на столичном мемориале воинской славы “Вечность” был разбит памятник Герою Советского Союза, уроженцу Молдовы, майору Георгию Черниенко.