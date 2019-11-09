Путин пользуется наибольшим доверием жителей Донецкой и Луганской областей Украины ...

Президент России Владимир Путин пользуется наибольшим доверием в считающихся оккупированными Россией Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает "Украинская правда", на это указывает совместное исследование Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенное с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

По данным опроса, 11,2% опрошенных назвали лидером доверия Владимира Путина. На втором месте (9,1%) - российский пропагандист Владимир Соловьев.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют всего 1,3% опрошенных, что почти вдвое меньше уровня доверия украинскому олигарху Ринату Ахметову (2,4%).

Исследование проводилось с ​​7 по 31 октября 2019 года. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.