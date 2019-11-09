Президент Боливии подал в отставку ...

Правивший 13 лет президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов и обвинений в фальсификации результатов президентских выборов.

Моралес объявил о своем решении в обращении, которое транслировалось в соцсетях.

Он расценил сложившуюся ситуацию, как "государственный переворот". "Сейчас моя обязанность как президента - найти способ успокоить ситуацию", - заявил Моралес, объявляя о своем решении.

К его уходу ранее призвали глава боливийской армии и шеф полиции, а также оппозиция и профсоюзы.

Прошение об отставке было направлено боливийскому парламенту. Кроме Моралеса в отставку подал и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.

В Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал действующий глава государства Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.