МЕНЮ
Twitter
﻿ 2
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10.11.2019  

Президент Боливии подал в отставку

10.11.2019  

Путин пользуется наибольшим доверием жителей Донецкой и Луганской областей Украины

10.11.2019  

Россия ожидает адекватной реакции от властей Молдовы

10.11.2019  

Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

09.11.2019  

Знаменитый питерский ученый-историк совершил чудовищное убийство

09.11.2019  

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?
все новости

Президент Боливии подал в отставку

Опубликовано : 10 ноябрь 2019 г. 23:42 | Просмотров: 278 | Категория: Мир

Правивший 13 лет президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов и обвинений в фальсификации результатов президентских выборов.

Моралес объявил о своем решении в обращении, которое транслировалось в соцсетях.

Он расценил сложившуюся ситуацию, как "государственный переворот". "Сейчас моя обязанность как президента - найти способ успокоить ситуацию", - заявил Моралес, объявляя о своем решении.

К его уходу ранее призвали глава боливийской армии и шеф полиции, а также оппозиция и профсоюзы.

Прошение об отставке было направлено боливийскому парламенту. Кроме Моралеса в отставку подал и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.

В Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал действующий глава государства Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Президент Боливии подал в отставку

Президент Боливии подал в отставку ...

Просмотров: 283
Путин пользуется наибольшим доверием жителей Донецкой и Луганской областей Украины

Путин пользуется наибольшим доверием жителей Донецкой и Луганской областей Украины ...

Просмотров: 242
Знаменитый питерский ученый-историк совершил чудовищное убийство

Знаменитый питерский ученый-историк совершил чудовищное убийство ...

Просмотров: 1316
Миллиардер из ФСБ России хранил у родителей 50 миллионов долларов

Миллиардер из ФСБ России хранил у родителей 50 миллионов долларов 'по долгу службы' ...

Просмотров: 1746
Трамп получил крупный штраф за использование благотворительного фонда в политических целях

Трамп получил крупный штраф за использование благотворительного фонда в политических целях ...

Просмотров: 454
В Москве прошел марш в честь легендарного военного парада 1941 года

В Москве прошел марш в честь легендарного военного парада 1941 года ...

Просмотров: 620
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16066
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 42790
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40273
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 17948
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57073
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 46435
Киркоров отказывается отдавать почти 700 тысяч евро кредита

Киркоров отказывается отдавать почти 700 тысяч евро кредита

Просмотров: 45941
В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

Просмотров: 42872
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 39304
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 34950
Коррупция объединилась и перешла в наступление

Коррупция объединилась и перешла в наступление

Просмотров: 33196
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28360
ВЛАСТЬ
Россия ожидает адекватной реакции от властей Молдовы

Россия ожидает адекватной реакции от властей Молдовы

10.11.2019  Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду
08.11.2019  Посольство России призвало к компромиссу в правящей коалиции
ЛЮДИ
В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
09.10.2019  Предсказания Бориса Немцова считают пророческими
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

06.11.2019  ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах
06.11.2019  Бывший глава полиции арестован в аэропорту по обвинению в контрабанде оружия
04.11.2019  Замешанный в рейдерских атаках судья задержан прокурорами



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker