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Выборы президента Румынии: второй тур через две недели

Опубликовано : 11 ноябрь 2019 г. 09:44 | Просмотров: 324 | Категория: Мир

По предварительным данным, действующий президент Клаус Йоханнис с 36,6% стал победителем первого тура президентских выборов.

Его соперницей во втором туре станет экс-премьер страны  Виорика Дэнчилэ, набравшая 23,7% голосов избирателей. Она заявила, что промежуточными результатами она довольна, учитывая развёрнутую конкурентами кампанию против её партии. Правительство Дэнчилэ, напомним, было отправлено в отставку месяц назад, 10 октября.

Что касается Йоханниса, то его политика всецело поддерживалась Евросоюзом, особенно в области реформирования юстиции. В отличие от лидера Социал-демократической партии Виорики Дэнчилэ, чьи действия вызывали нарекания Брюсселя, передает Euronews.

В Молдове в голосовании президента соседней страны приняли участие более 43 тысяч обладателей румынских паспортов.


Метки к статье: Румыния, Йоханнис, Дэнчилэ, выборы президента, второй тур

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