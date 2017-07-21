Выборы президента Румынии: второй тур через две недели ...

По предварительным данным, действующий президент Клаус Йоханнис с 36,6% стал победителем первого тура президентских выборов.

Его соперницей во втором туре станет экс-премьер страны Виорика Дэнчилэ, набравшая 23,7% голосов избирателей. Она заявила, что промежуточными результатами она довольна, учитывая развёрнутую конкурентами кампанию против её партии. Правительство Дэнчилэ, напомним, было отправлено в отставку месяц назад, 10 октября.

Что касается Йоханниса, то его политика всецело поддерживалась Евросоюзом, особенно в области реформирования юстиции. В отличие от лидера Социал-демократической партии Виорики Дэнчилэ, чьи действия вызывали нарекания Брюсселя, передает Euronews.

В Молдове в голосовании президента соседней страны приняли участие более 43 тысяч обладателей румынских паспортов.