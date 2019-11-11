США не готовы помогать Украине вечно – помощник Трампа ...

Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS. Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на улучшение отношений между Россией и Украиной. Отвечая на вопрос, будут ли Штаты поддерживать Украину оружием, пока не уладится конфликт на Донбассе, чиновник ответил, что военная помощь не может продолжаться вечно.

"Я надеюсь, что между Россией и Украиной будет какой-то мирный договор и соглашение. Поэтому я не могу обещать, что США будут делать это всегда (оказывать военную помощь – Ред.). Но пока мы настроены это делать. Мы первая администрация, первый президент – Трамп, которые отправили в Украину летальное оружие", - цитирует советника президента США издание "Украинская правда".